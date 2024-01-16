У Дніпрі з’явився свій безкоштовний “Буковель”

Дніпряни знайшли свій "Буковель".

Мешканці Березанівки вивели зимовий відпочинок на новий рівень та облаштували свій імпровізований “Буковель”.

Поки на вулиці ще лежав пухнастий сніг, жителі мікрорайону на околицях Дніпра вирішили не гаяти часу, тому взявши санки та інші приладдя для зимового катання, вийшли на вулицю.

Мешканка району опублікувала відео своїх пригод на одній із гірок Березанівки.

Березанівський Буковель, – прокоментували відео у мережі.

Народний курорт привернув увагу і дітей, і дорослих, які із задоволенням спускалися з місцевих гірок.

Звичайно, до найвідомішого в Україні курорту Березанівському ще далеко, однак наш безкоштовний та до нього далеко їхати не треба.

Нагадаємо, раніше мешканці ж/м Покровський осоромилися через катання дітей з гірки. Поблизу одного із супермаркетів, де нещодавно відкрили Алею на честь полеглих під час російсько-української війни військових, діти бавилися посеред дерев, які дружини й матері загиблих висаджували у пам’ять про своїх чоловіків та синів. Це обурило родичів полеглих бійців, позаяк малеча катаючись, задівала саджанці та виривала їх з корінням.

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