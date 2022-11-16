У Дніпрі з’явився сквер Максима Семенова

Сьогодні, 16 листопада, під час сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування сквера Євгена Клочка на сквер Максима Семенова.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Фейсбук.
Максим Семенов – активіст та президент асоціацій велосипедистів і екстремальних видів спорту у Дніпрі. Він загинув, захищаючи Україну.
Він був людиною, яка могла доволі жорстко критикувати міськраду. Але при цьому завжди давати слушні та дієві поради. Без дешевих маніпуляцій і порожнього хайпу. Ми пам’ятатимемо тебе, Максиме. Ти був гідною та світлою людиною. Дніпро завжди шануватиме тебе – втілюючи ідеї, за які ти вболівав, – написав Борис Філатов.
Також під час сесії депутати перейменували ряд вулиць та проспектів. Зокрема, в місті з’явився проспект Лесі Українки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима Семенова.
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