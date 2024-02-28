У Дніпрі з’явилося перше безбар’єрне подвір’я

На вулиці Дарницькій, 4 створили безбар’єрний двір
Дніпрянка Любов нещодавно звернулася до місцевої адміністрації та попросила допомоги в облаштуванні дитячого майданчика.
Діткам нема де гуляти, та й дорослим некомфортно сидіти серед коріння дерева, яке порвало все асфальтове покриття. Сподіваємось на вашу допомогу, – написала вона Громадській раді.
Ескізний проєкт для оновленого подвір’я запропонував головний художник міста Сергій Білий.
Нині тут облаштовано безбар’єрне подвір’я в один рівень. Тут створили дитячий майданчик та зону відпочинку, а також заасфальтували двір із виносом паркомісць.
Двір має нахил, тому щоб уникнути підтоплення нижньої частини двору бордюри зробили трохи вище за рівень дороги. Верхня частина двору – на один рівень.
Нині на клумби вже завезли землю. Благоустрій двору майже завершено.
Фото ДО:
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