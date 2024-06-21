У Дніпрі з’явився перший “F-16”, але є нюанс (ВІДЕО)

У Дніпрі "приземлився" перший в Україні F16.

В одному із дворів Дніпра “приземлився” F-16, але є нюанс.

Поява літаків F-16 в Україні “гаряча тема”, адже вже понад рік лунають повідомлення про те, що ось-ось українські пілоти зможуть сісти за штурвал цього красеня. Втім, попри всі ці заяви, F16 досі не знищують ворогів на полі бою.

Зачекалися на появу F-16 в Україні навіть діти. На це звернув увагу користувач TikTok з Дніпра Євген.

На одному із дитячих майданчиків карусель, яка нагадує літак, перетворили на F-16. Для цього конструкцію пофарбували в патріотичні кольори, а на “крилах” вказали, що це саме винищувач F-16.

У коментарях з гумором сприйняли появу іграшкового F-16. Люди жартують, що вже бачили, як літак “пролітає” понад їхнім будинком та просять не “палити” локацію.

Ну нащо ти спалив місце дислокації? Можна мені один на кілька годин? Треба на Москву ненадовго, стрес зняти ) У кожен двір по F16! Це візуалізація бажання, – коментують люди.

Нагадаємо, у Дніпрі вже “приземлявся” цей винищувач, але й минулого разу він був іграшковим.

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