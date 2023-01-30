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У Дніпрі з’явиться ще 22 колонки з водою: де саме

Сьогодні 11:44
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У Дніпрі з'являться нові колонки.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться ще 22 колонки з водою: де саме

 
У Дніпрі продовжують облаштовувати свердловини, де люди зможуть набрати технічної води у разі відключення водопостачання.
 
Найближчим часом з’явиться ще 22 колонки на лівому березі.
 
Задля забезпечення міста резервним способом водопостачання у разі аварійних чи планових відключень світла, у АНД районі тривають роботи з буріння свердловин, улаштуванню водяних механічних колонок з нержавіючої сталі та благоустрою плиткою місць їх розташування, – написав на своїй сторінці депутат міської ради Руслан Вишневецький.
 
Свердловини, які з’являться найближчими днями:
  • Калинова, 65;
  • Янтарна, 34;
  • Бажова, 26;
  • Решетилівська, 33;
  • Слобожаньский, 77;
  • Калинова, 72;
  • Калинова, 51;
  • Калинова, 81 (напроти скверу);
  • Малиновського, 36;
  • Дарницька, 4;
  • Терещенківська, 4;
  • Терещенківська, 18;
  • Крушельницької, 7;
  • Передова, 737;
  • Мануйлівський, 29 (Лікарня).

Колонки, які облаштують протягом кількох тижнів:

  • Калинова, 64;
  • Донецьке шосе, 15;
  • Высоцького, 4;
  • Шолохова, 7;
  • Шолохова, 25;
  • Саранська, 10;
  • Широка, 222.

Зазначимо, що свердловини встановлюють тільки на лівому березі, так як на правому технічно неможливо пробурити свердловини.

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться ще 22 колонки з водою: де самеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться ще 22 колонки з водою: де самеРусский

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