У Дніпрі з’явиться ще 22 колонки з водою: де саме

У Дніпрі з'являться нові колонки.

У Дніпрі продовжують облаштовувати свердловини, де люди зможуть набрати технічної води у разі відключення водопостачання.

Найближчим часом з’явиться ще 22 колонки на лівому березі.

Задля забезпечення міста резервним способом водопостачання у разі аварійних чи планових відключень світла, у АНД районі тривають роботи з буріння свердловин, улаштуванню водяних механічних колонок з нержавіючої сталі та благоустрою плиткою місць їх розташування, – написав на своїй сторінці депутат міської ради Руслан Вишневецький.

Свердловини, які з’являться найближчими днями:

Калинова, 65;

Янтарна, 34;

Бажова, 26;

Решетилівська, 33;

Слобожаньский, 77;

Калинова, 72;

Калинова, 51;

Калинова, 81 (напроти скверу);

Малиновського, 36;

Дарницька, 4;

Терещенківська, 4;

Терещенківська, 18;

Крушельницької, 7;

Передова, 737;

Мануйлівський, 29 (Лікарня).

Колонки, які облаштують протягом кількох тижнів:

Калинова, 64;

Донецьке шосе, 15;

Высоцького, 4;

Шолохова, 7;

Шолохова, 25;

Саранська, 10;

Широка, 222.

Зазначимо, що свердловини встановлюють тільки на лівому березі, так як на правому технічно неможливо пробурити свердловини.

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