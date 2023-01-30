У Дніпрі з’явиться ще 22 колонки з водою: де саме

У Дніпрі продовжують облаштовувати свердловини, де люди зможуть набрати технічної води у разі відключення водопостачання.
Найближчим часом з’явиться ще 22 колонки на лівому березі.
Задля забезпечення міста резервним способом водопостачання у разі аварійних чи планових відключень світла, у АНД районі тривають роботи з буріння свердловин, улаштуванню водяних механічних колонок з нержавіючої сталі та благоустрою плиткою місць їх розташування, – написав на своїй сторінці депутат міської ради Руслан Вишневецький.
Свердловини, які з’являться найближчими днями:
Калинова, 65;
Янтарна, 34;
Бажова, 26;
Решетилівська, 33;
Слобожаньский, 77;
Калинова, 72;
Калинова, 51;
Калинова, 81 (напроти скверу);
Малиновського, 36;
Дарницька, 4;
Терещенківська, 4;
Терещенківська, 18;
Крушельницької, 7;
Передова, 737;
Мануйлівський, 29 (Лікарня).
Колонки, які облаштують протягом кількох тижнів:
Калинова, 64;
Донецьке шосе, 15;
Высоцького, 4;
Шолохова, 7;
Шолохова, 25;
Саранська, 10;
Широка, 222.
Зазначимо, що свердловини встановлюють тільки на лівому березі, так як на правому технічно неможливо пробурити свердловини.
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