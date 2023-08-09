У Дніпрі з’явиться нове перехрестя з круговим рухом: де саме та схема руху

У Дніпрі на лівому березі з'явиться перехрестя з круговим рухом.

Про це повідомили в департаменті транспорту і транспортної інфраструктури.

Мова йде перехрестя вулиць Калинова та проспекту Петра Калнишевського. З 14 серпня зміниться схема руху на цій ділянці. Наразі тут Т-подібне перехрестя, але зовсім скоро буде кругове.

Такі зміни пов’язані із практикою кругового руху на складних перехрестях для запобігання аварійних ситуацій.

Зміни стосуються лише водіїв. Для пішоходів залишать звичні переходи, а ось власникам велосипедів пощастить. Уздовж всього проспекту Петра Калнишевського буде відведено велодоріжки з обох боків проїзної частини.

Днями на під’їзді до перехрестя встановлять попереджувальні знаки, огородження у центральній частині перехрестя та нанесуть розмітку.

Деталі можна побачити на схемі нижче.

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