У Дніпрі з’явилися величезні оси, які є найбільшими в Європі (ФОТО)

Величезні оси літають у Дніпрі.

У Дніпрі помітили величезних ос. Комахи літали в одній із зелених зон міста.

Фото цієї комахи, яка здивувала своїми розмірами містян, оприлюднили в тематичній Facebook-спільноті Комахи України.

На світлині вище – сколія-гігант – найбільша оса Європи. Розміри дорослих особин сягають 5 сантиметрів. Попри свій загрозливий вигляд, комахи є безпечними для людей. Їхня отрута, навіть слабша ніж у звичайної оси.

Сколії занесені до Червоної книги України як вид, який зникає. Зустрівши величезну комаху, люди лякаються та вбивають осу. Саме через це популяція цих створінь стрімко падає.

Сколії люблять теплу, сонячну, безвітряну погоду, тому зустріти їх можна з кінця травня до початку вересня. Живуть поодиноко, не збираються роями. Харчуються вони здебільшого травою та нектаром, через що цих комах називають вегетаріанцями.

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