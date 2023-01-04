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У Дніпрі з’явилися нові дорожні знаки

Сьогодні 15:11
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На дорогах Дніпра з'явилися нові знаки.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися нові дорожні знаки

Як повідомили у КП «Транспортна інфраструктура міста», у місті встановили 51 знак зупинки громадського транспорту. Нові покажчики з’явилися на вулицях Журналістів, Старочумацькій, Рєпіна, Холодильній, Янтарній, Рощинській, Роз’їзній, Романовського та Сахарова.

Старі дорожні знаки замінили новими. Крім цього, їх встановили там, де взагалі було відсутнє позначення зупинки. Місця обирали, спираючись на звернення дніпрян.

Знаки містять інформацію про назву зупинки та номери автобусних маршрутів. Вони слугують для безпеки дорожнього руху, адже чітко визначають місця висадки та посадки пасажирів. Також демонструють водіям, де заборонено паркувати авто.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися нові дорожні знаки

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися нові дорожні знакиУкраїнська

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