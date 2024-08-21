У Дніпрі з’явилися два нових сквери

У Дніпрі з'явилося два нових сквери.

У місті з’явилися два нових сквери, які названі на честь Героя України та дипломата. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 54-ї сесії міської ради.

У Дніпрі скверу по просп. Героїв у районі будинків № 32, 40 присвоєно назву — Євгенія Єніна. На честь українського дипломата і правника, який народився у Дніпрі. Чоловік загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня 2023 року.

Крім цього, зелена зона по вул. Михайла Грушевського у районі буд. № 70 отримала назву – сквер Назара Боровицького.

Назар Боровицький ― офіцер ГУР МО України. Двічі учасник операції з авіапрориву на «Азовсталь». 5 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання чоловік загинув. За виняткову звитягу йому надано найвище почесне звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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