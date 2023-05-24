У Дніпрі з’явились вулиці Героїв УПА і Вартових Неба: подробиці

Сьогодні відбулася чергова сесія Дніпровської міської ради, під час якої депутати перейменували ще майже десяток вулиць – щоб позбавити їх відгомону російського ярма.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Так, тепер замість Бородинської у Дніпрі є вулиця Вартових Неба. А вулиця Камчатська віднині носить назву Героїв УПА.

Хоча роки два тому таке в Дніпрі, мабуть, було б навіть складно уявити, – зауважив Філатов.

Також перейменували вулицю Леваневського – тепер вона Львівська.

Бо це гарно. Тож може у славетному місті Лева одного дня з’явиться також і Дніпровська вулиця, – підкреслив мер Дніпра.

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