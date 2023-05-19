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У Дніпрі з’явилось керамічне панно “Дике поле”

Сьогодні 09:30
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У Всесвітній день вишиванки, 18 травня, у Дніпрі відкрили новий артоб’єкт “Дике поле”.

Новости Днепра про У Дніпрі з’явилось керамічне панно “Дике поле”

Артоб’єкт двох наших скульпторів, Надії Отряжої та Федора Бушманова. 

На панно можна побачити вишивку різних культур нашого регіону. Зокрема, листя, квіточки, деталі певних районів області.

Артоб’єкт нагадує різні кусочки плитки, які поєднали між собою. 

Джерело: Інформатор

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