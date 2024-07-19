У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

Там можна отримати паспорт громадянина України у вигляді id-картки або паспорт для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Також у ЦНАП “Я Ветеран” можна зареєструвати шлюб та одночасно замовити паспорт громадянина України з новим прізвищем; провести державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання новонародженої дитини; отримати витяг з Реєстру територіальної громади. Це вже п’ятий офіс у Дніпрі, де можна отримати паспортні послуги.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Оформити український чи закордонний паспорт у центрі може будь-яка особа, яка є громадянином України, неважливо де саме вона проживає.
Як оформити паспорт:
ЦНАП “Я-Ветеран” працює за адресою: просп. Слобожанський, 8, 2-й поверх. Графік роботи: з понеділка по четвер із 08:00 до 17:00; у п’ятницю із 8:00 до 15:45. Без перерв.
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