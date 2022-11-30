У Дніпрі з’явилася інтерактивна карта, де можна подивитися адреси свердловин та діжок з водою

У Дніпрі створили онлайн-мапу, де можна подивитися розташування діжок з водою.

У Дніпрі готуються до чергового блекауту і створили інтерактивну мапу, де можна подивитися розташування бочок з водою (якщо ви живете на правому березі) та свердловин (якщо на лівому).

В основному бочки з водою розмістили на базі шкіл та дитячих садочків на правому березі. Це зроблено для того, щоб за ємностями слідкували.

Наразі в Дніпрі розмістили 40 діжок з водою. Пізніше додасться ще 30. Для зручності тепер є онлайн-мапа, де можна знайти найближчу до себе точку з водою.

Свердловин на лівому березі поки що не багато, але найближчим часом встановлять більше.

Зеленим кольором помітили ті місця, де бочки та свердловини вже готові для використання, а синім де їх тільки планують встановити.

Інтерактивну мапу можна знайти тут.

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