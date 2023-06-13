Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

У Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Сьогодні 19:01
просмотров

У Дніпрі планують перейменувати ще майже чотири десятки вулиць, провулків та тупиків, назви яких пов’язані з рф.

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Про це йдеться у проєкті рішення міськради Дніпра.

Так, вулицю Агнії Барто планують перейменувати у вулицю Івана Багряного; вулицю Академіка Образцова – у вулицю Зразкову; вулицю Бажова – у вулицю Енеїди; вулицю Гладкова – у вулицю Романа Шнейдермана; вулицю Лермонтова в АНД районі – у вулицю Марусі Чурай; тупик Толстого – у тупик Комети: вулицю Каверіна – у вулицю Професора Герасюти тощо.

Повний список дивіться нижче:

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Також слід зазначити, що окремий пункт проєкту рішення стосується колишньої вулиці Адмірала Макарова в Самарському районі Дніпра. 22 лютого 2023 року її перейменували в Уходницьку. Тепер же назву пропонують повторно змінити: з Уходницької – на Романтичну.

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменуватиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменуватиРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

    Дівчина сильно пошкодила хребет.

    На Дніпропетровщині низка електричок змінила графік руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    На Дніпропетровщині низка електричок змінила графік руху

    Через перехід на літній графік руху поїздів далекого спрямування кілька…

    Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

    Правоохоронці продовжують документування воєнного злочину росії та патрулюють біля пошкоджених…

    Отримав важке поранення біля Бахмута: у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    Отримав важке поранення біля Бахмута: у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту

    Дякуємо лікарям за порятунок наших Героїв!

    Наверх