У Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

Про це йдеться у проєкті рішення міськради Дніпра.
Так, вулицю Агнії Барто планують перейменувати у вулицю Івана Багряного; вулицю Академіка Образцова – у вулицю Зразкову; вулицю Бажова – у вулицю Енеїди; вулицю Гладкова – у вулицю Романа Шнейдермана; вулицю Лермонтова в АНД районі – у вулицю Марусі Чурай; тупик Толстого – у тупик Комети: вулицю Каверіна – у вулицю Професора Герасюти тощо.
Повний список дивіться нижче:
Також слід зазначити, що окремий пункт проєкту рішення стосується колишньої вулиці Адмірала Макарова в Самарському районі Дніпра. 22 лютого 2023 року її перейменували в Уходницьку. Тепер же назву пропонують повторно змінити: з Уходницької – на Романтичну.
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