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У Дніпрі з’являться нові вулиці

Сьогодні 16:03
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У Дніпрі п'ятьом провулкам та проїздам дадуть назви.

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові вулиці

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра очікується “поповнення”. П’ять проїздів, які нині вже існують, але не мають імені, скоро отримають назви. Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради. 

Так, мова йде про провулки поруч з вулицею Передовою та Полтавським шосе. 

Поблизу шосе Полтавського і вулиці Шефської з’являться:

  • вул. Успішна;
  • пров. Успішний;
  • вул. Мелодійна. 

У районі провулка Донецького та вулиці Щитової пропонують створити вулицю Родинну, а в районі вулиці Ернеста Хемінгуея і вулиці Передової з’явиться вулиця Горицвіту.

Зауважимо, що нині це тільки проєкт рішення, тобто його ще мають розглянути на сесії міськради, а потім документ повинен підписати міський голова Дніпра Борис Філатов. Якщо все буде добре, тоді в місті з’явиться ще п’ять вулиць. Де саме вони будуть можна побачити на ситуаційній схемі:

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові вулиці

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові вулиці

Нагадаємо, раніше село на Дніпропетровщині перейменувало вулицю Пушкіна на Пушкіна, але іншого. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові вулиціУкраїнська

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