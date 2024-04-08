У Дніпрі з’являться нові вулиці

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра очікується “поповнення”. П’ять проїздів, які нині вже існують, але не мають імені, скоро отримають назви. Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.
Так, мова йде про провулки поруч з вулицею Передовою та Полтавським шосе.
Поблизу шосе Полтавського і вулиці Шефської з’являться:
У районі провулка Донецького та вулиці Щитової пропонують створити вулицю Родинну, а в районі вулиці Ернеста Хемінгуея і вулиці Передової з’явиться вулиця Горицвіту.
Зауважимо, що нині це тільки проєкт рішення, тобто його ще мають розглянути на сесії міськради, а потім документ повинен підписати міський голова Дніпра Борис Філатов. Якщо все буде добре, тоді в місті з’явиться ще п’ять вулиць. Де саме вони будуть можна побачити на ситуаційній схемі:
Нагадаємо, раніше село на Дніпропетровщині перейменувало вулицю Пушкіна на Пушкіна, але іншого.
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