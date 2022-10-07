Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з’являться нові автобусні маршрути 

Сьогодні 10:42
просмотров

У Дніпрі запустять нові маршрути.

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові автобусні маршрути 

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міськради. У документі зазначається, що КП “Дніпровський електротранспорт” стане тимчасовим перевізником на маршрутах #146А та #101А до проведення конкурсу. Нові рейси матимуть назву 146М та 101М. 

Скоріше за все це пов’язано з нещодавнім ракетним ударом по АТП у Дніпрі, яке обслуговує ці маршрути. 

Зазначимо, що вчора до Дніпра надійшли автобуси з Києва, які КМДА направила до нашого міста в якості допомоги. 

Пізніше Борис Філатов повідомив, що 30 автобусів їздитимуть за маршрутом #101К і 146К. Вони повторюють схему руху рейсів 101А та 146А, а буква К – на честь киян, які допомогли Дніпру у складні часи. 

Проте поки не відомо чи нові маршрути дублюють існуючі 101А та 146А і будуть курсувати разом зі звичним, чи тимчасово замінять їх. Але різниця тільки в назві, схема руху та сама. 

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові автобусні маршрути 

Проєкт рішення

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові автобусні маршрути 

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові автобусні маршрути Українська Новости Днепра про У Дніпрі з'являться нові автобусні маршрути Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

    5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…

    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

    Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…

    Наверх