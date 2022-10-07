У Дніпрі з’являться нові автобусні маршрути

У Дніпрі запустять нові маршрути.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міськради. У документі зазначається, що КП “Дніпровський електротранспорт” стане тимчасовим перевізником на маршрутах #146А та #101А до проведення конкурсу. Нові рейси матимуть назву 146М та 101М.

Скоріше за все це пов’язано з нещодавнім ракетним ударом по АТП у Дніпрі, яке обслуговує ці маршрути.

Зазначимо, що вчора до Дніпра надійшли автобуси з Києва, які КМДА направила до нашого міста в якості допомоги.

Пізніше Борис Філатов повідомив, що 30 автобусів їздитимуть за маршрутом #101К і 146К. Вони повторюють схему руху рейсів 101А та 146А, а буква К – на честь киян, які допомогли Дніпру у складні часи.

Проте поки не відомо чи нові маршрути дублюють існуючі 101А та 146А і будуть курсувати разом зі звичним, чи тимчасово замінять їх. Але різниця тільки в назві, схема руху та сама.

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