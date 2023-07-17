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  • У Дніпрі з цвинтаря вкрали мармуровий столик та поцупили троянди на могилі

У Дніпрі з цвинтаря вкрали мармуровий столик та поцупили троянди на могилі

Сьогодні 15:04
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Дніпряни скаржаться на цвинтарних злодіїв.
Новости Днепра про У Дніпрі з цвинтаря вкрали мармуровий столик та поцупили троянди на могилі

фото умовне

На кладовищі у Таромському завелися цвинтарні злодії. Як стверджують дніпряни, нещодавно невідомі поцупили букет з 30 червоних троянд, а до цього забрали собі мармуровий столик. 

Про неприємні інциденти розповіла Ксена Саранчук у спільноті на Facebook “Таромське”. 

За словами дніпрянки, син татового знайомого на річницю його смерті поставив у вазу букет з 30 червоних, відбірних голландських троянд. Уже наступного дня квіти разом з горщиком зникли. Рідні підозрюють, що їх або переставили на іншу могилу, або ж забрали додому, щоб продати. 

Ймовірно, злодії полюбляють троянди, тому що нещодавно стався схожий випадок. На одній із могил невідомі позрізали червоні троянди, які там росли. Деякі з квітів вирвали з коренем, поламавши стеблі. Через це рослини зав’яли та засохли. 

Крім цього, раніше вкрали верхню кришку мармурового столика, який стояв поблизу однієї з могил. 
 
Здається у нас на кладовищі вже навіть “ехо” вкрали. У нас, що в Таромському живуть потвори якісь? – жаліються місцеві. 

Дніпряни стверджують, що крадіжки відбуваються постійно. Злодії не гребують нічим. Забирають оградки, квіти, туї, стаканчики та навіть траву. Наразі місцевим не вдалося застукати цвинтарних злодіїв “на гарячому”. Рідні померлих дізнаються про крадіжки вже постфактум. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з цвинтаря вкрали мармуровий столик та поцупили троянди на могиліУкраїнська

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