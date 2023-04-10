У Дніпрі з третьої спроби продали ливарно-механічний завод: за скільки та хто новий власник

У Дніпрі знайшли нового власника для старого ливарно-механічного заводу.

З третьої спроби вдалося продати приміщення та обладнання ливарно-механічного заводу, який розташований в Новокодацькому районі Дніпра. Про це йдеться на сайті Prozorro.

Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод визнали банкротом, і починаючи з лютого цього року, його тричі виставляли на аукціон за “голландською” схемою. Тобто ціну не підвищували, а знижували.

Під час перших торгів власник хотів отримати за непрацююче підприємство трохи більше 25 млн грн, але не зрослося. Вдруге за нього хотіли виручити вже 20 млн грн, але теж не пощастило. І ось втретє за завод просили 15 млн гривень, покупець знайшовся, але ціна знову знизилася.

“Зійшлися” на сумі в 10 мільйонів 650 тисяч гривень.

Зазначається, що новим власником заводу та обладнання стала ТОВ “Карговей”. Згідно з відкритими даними на сайті Youcontrol це харківська компанія, яка займається вантажним автомобільним транспортом. Директор – Дмитро Брусиловський.

Гроші виручені за завод підуть на погашення боргів ліквідованого підприємства.

Новий власник отримав приміщення загальною площею 9 тисяч квадратних метрів, а ще колекцію старих авто радянського виробництва. Серед них пошарпані КАМАЗи, УАЗи, ВАЗи та ЗИЛ.

Крім цього, власнику залишається старе заводське обладання – фрезер, ножиці механізм для пресу, станки та інше. Щоправда, майже все це непридатне до користування, адже за ним ніхто не доглядав декілька років.

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