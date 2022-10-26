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У Дніпрі з-під завалів на АТП врятували котика

Сьогодні 13:28
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У Дніпрі котик вижив під завалами АТП, яке зруйнувала ворожа ракета.

Новости Днепра про У Дніпрі з-під завалів на АТП врятували котика

 

Представник департаменту транспорта ДМР Іван Васючков розповів про кота, якого врятували після ракетного удару. Він зазначив, що чотирилапий все своє життя прожив на АТП, яке зруйнували росіяни. 

Кіт провів під завалами майже добу, але вижив.

Це Кіт. Саме так його звати. Все своє життя він прожив на автопідприємстві. Але в один момент це життя майже обірвалося… 29 вересня руzzzня влучила ракетою по його домівці. Більше доби Кіт провів під завалами і був врятований лише ввечорі наступного дня. Кіт ненавидить руzzzню, його русофобія вже достатня. Будь як Кіт, – розповів Іван Васючков.

Судячи з вигляду кота, він хоч зараз готовий взяти джавелін і нищити ворога. 

Новости Днепра про У Дніпрі з-під завалів на АТП врятували котика

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Новости Днепра про У Дніпрі з-під завалів на АТП врятували котикаУкраїнська

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