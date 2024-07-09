У Дніпрі з під’їзду багатоповерхівки вкрали чавунні батареї

У Дніпрі двоє чоловіків вкрали чавунні батареї з під'їзду.

Сьогодні, 9 липня, близько 1-ої години ночі на спецлінію зателефонували мешканці будинку на вулиці Павла Чубинського і повідомили, що невідомі залізли до під’їзду і стали виносити чавунні батареї. Коли люди їх помітили, чоловіки втекли у невідомому напрямку.

Патрульний екіпаж прибув за вказаною адресою і обстежив прилеглу територію. Незабаром інспектори виявили двох осіб, схожих за прикметами на ймовірних зловмисників. Мешканці будинку підтвердили, що саме ці чоловіки намагалися поцупити радіатори.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

Зауважимо, нині через відключення світла часто не працюють домофони та кодові замки на дверях до під’їзду, тому почастішали випадки схожих крадіжок. Будьте пильними.

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