Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з під’їзду багатоповерхівки вкрали чавунні батареї

Сьогодні 16:17
просмотров

У Дніпрі двоє чоловіків вкрали чавунні батареї з під'їзду.

Новости Днепра про У Дніпрі з під'їзду багатоповерхівки вкрали чавунні батареї

Сьогодні, 9 липня, близько 1-ої години ночі на спецлінію зателефонували мешканці будинку на вулиці Павла Чубинського і повідомили, що невідомі залізли до під’їзду і стали виносити чавунні батареї. Коли люди їх помітили, чоловіки втекли у невідомому напрямку.
 
Патрульний екіпаж прибув за вказаною адресою і обстежив прилеглу територію.
 
Незабаром інспектори виявили двох осіб, схожих за прикметами на ймовірних зловмисників. Мешканці будинку підтвердили, що саме ці чоловіки намагалися поцупити радіатори.
 
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.
 
Зауважимо, нині через відключення світла часто не працюють домофони та кодові замки на дверях до під’їзду, тому почастішали випадки схожих крадіжок. Будьте пильними.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з під'їзду багатоповерхівки вкрали чавунні батареїУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шмигаль розказав, коли покращиться ситуація зі світлом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    Шмигаль розказав, коли покращиться ситуація зі світлом

    Покращення ситуації з відключеннями світла слід очікувати у кінці липня.

    На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчик

    Чергова трагедія на воді.

    У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив її
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив її

    У Кривому Розі літній чоловік побив 12-річного хлопчика та намагався…

    Пляжі Дніпра 2024: ТОП-8 місць для відпочинку у спекотні дні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:02
    Пляжі Дніпра 2024: ТОП-8 місць для відпочинку у спекотні дні

    На вихідних синоптики обіцяють, що повітря у Дніпрі прогріється до…

    Наверх