У Дніпрі з лікарні зник 9-річний хлопчик

Як повідомили в поліції Дніпра, 9-річного Олександра Подколзіна востаннє бачили в Новокодацькому районі.
upd: Дитину знайшли. З ним все добре.
18 січня близько 18:50 малолітній хлопець пішов з лікарні в Новокодацькому районі міста та на теперішній час його місце перебування невідоме.
Прикмети: зріст 140 см, русяве волося, середньої статури.
Був одягнений в момент зникнення: чорна куртка та чорні штани.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Олександра Подколзіна 2014 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
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