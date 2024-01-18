У Дніпрі з лікарні зник 9-річний хлопчик

У Дніпрі шукають 9-річного хлопчика.

Як повідомили в поліції Дніпра, 9-річного Олександра Подколзіна востаннє бачили в Новокодацькому районі.

upd: Дитину знайшли. З ним все добре.

18 січня близько 18:50 малолітній хлопець пішов з лікарні в Новокодацькому районі міста та на теперішній час його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 140 см, русяве волося, середньої статури.

Був одягнений в момент зникнення: чорна куртка та чорні штани.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Олександра Подколзіна 2014 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

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