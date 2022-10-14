У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант

Сьогодні, 14 жовтня, з однієї з міських лікарень намагався втекти полонений солдат рф.

Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України.

Зазначається, що окупант знаходився на стаціонарному лікуванні. Він був під конвоєм.

На щастя, втікача вдалося швидко затримати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п‘яні чоловіки погрожували сусідам та побили їх собак.

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