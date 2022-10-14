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У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант

Сьогодні 10:26
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Сьогодні, 14 жовтня, з однієї з міських лікарень намагався втекти полонений солдат рф.
Новости Днепра про У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант

 Фото “Інформатор”.

Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України.

Зазначається, що окупант знаходився на стаціонарному лікуванні. Він був під конвоєм.

На щастя, втікача вдалося швидко затримати.

Новости Днепра про У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п‘яні чоловіки погрожували сусідам та побили їх собак.

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Новости Днепра про У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупантУкраїнська

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