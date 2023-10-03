У Дніпрі з 4-ї спроби продали “Будинок офіцерів”: за скільки віддали історичну пам’ятку та кому

Будівлю "Будинку офіцерів" або як її часто називають "Англійського клубу" продали з четвертої спроби.

Про це пишуть Prozorro. Продажі.

Тільки цього року історичну пам’ятку чотири рази виставляли на аукціон. Востаннє це були торги на пониження ціни, тож початкова вартість складала 15 мільйонів 766 тисяч гривень. За лот змагалися троє учасників. Переможець – компанія ТОВ “ПРОМТЕНС”, яка запропонувала 10 мільйонів 405 тисяч 722 гривні.

Під час найперших торгів за споруду просили 26 мільйонів гривень, тож ціна впала на майже 16 мільйонів.

“Будинок офіцерів” або ж “Англійський клуб” – пам’ятка архітектури національного значення. Розташована споруда на вулиці Воскресенській. Будівлю звели у 1913 році, хоча деякі історики припускають, що з’явилася вона навіть раніше – у 1890-1891 роках.

У часи Катеринослава ця будівля вважалася однієї із найелітніших у місті, проте з часом почала занепадати. Наразі споруда в аварійному стані та потребує реконструкції.

Хто купив будівлю

На аукціоні перемогла пропозиція ТОВ «ПРОМТЕНС». За даними Youcontrol, фірма зареєстрована 2 місяці тому у Дніпрі. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна. Керівником є Денис Деркач.

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