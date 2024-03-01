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У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу

Сьогодні 15:32
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Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Новости Днепра про У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу

У Дніпрі з 4 до 8 березня деяким мешканцям вимикатимуть світло.

Причина – компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 4 березня з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;
  • вул. Будівельників: 25-33 (непарні);
  • вул. Енергетична: 18К;
  • пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11;
  • вул. Автотранспортна: 8А;
  • вул. Оздоровча: 8.

З 9:00 до 17:00:

  • вул. Криворізька: 16Б, 20;
  • вул. Павла Чубинського: 20А;
  • вул. Робоча: 174, 176А, 178.

5 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Будівельників: 12, 14Б;
  • вул. Фабрично-заводська: 3, 18, 20;
  • просп. Богдана Хмельницького: 30А, 34, 38.

6 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
  • вул. Новокримська: 1Д, 2Б, 3А, 4, 4А, 5;
  • вул. Незалежності (Титова): 13, 13Б,17А;
  • вул. Фабрично-Заводська: 20.

7 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Будівельників: 45, 45А, 47;
  • вул. Макарова: 20А;
  • вул. Фабрична: 1.

8 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Незалежності (Титова): 18А.

Про всяк випадок зарядіть повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки.

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Новости Днепра про У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресуУкраїнська

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