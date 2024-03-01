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Новини У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу
У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
У Дніпрі з 4 до 8 березня деяким мешканцям вимикатимуть світло.
Причина – компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже,
4 березня з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами:
вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;
вул. Будівельників: 25-33 (непарні);
вул. Енергетична: 18К;
пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11;
вул. Автотранспортна: 8А;
вул. Оздоровча: 8.
З 9:00 до 17:00:
вул. Криворізька: 16Б, 20;
вул. Павла Чубинського: 20А;
вул. Робоча: 174, 176А, 178.
5 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:
вул. Будівельників: 12, 14Б;
вул. Фабрично-заводська: 3, 18, 20;
просп. Богдана Хмельницького: 30А, 34, 38.
6 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:
вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
вул. Новокримська: 1Д, 2Б, 3А, 4, 4А, 5;
вул. Незалежності (Титова): 13, 13Б,17А;
вул. Фабрично-Заводська: 20.
7 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:
вул. Будівельників: 45, 45А, 47;
вул. Макарова: 20А;
вул. Фабрична: 1.
8 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:
вул. Незалежності (Титова): 18А.
Про всяк випадок зарядіть повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
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