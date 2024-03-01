У Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

У Дніпрі з 4 до 8 березня деяким мешканцям вимикатимуть світло.

Причина – компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 4 березня з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами:

вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;

вул. Будівельників: 25-33 (непарні);

вул. Енергетична: 18К;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11;

вул. Автотранспортна: 8А;

вул. Оздоровча: 8.

З 9:00 до 17:00:

вул. Криворізька: 16Б, 20;

вул. Павла Чубинського: 20А;

вул. Робоча: 174, 176А, 178.

5 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Будівельників: 12, 14Б;

вул. Фабрично-заводська: 3, 18, 20;

просп. Богдана Хмельницького: 30А, 34, 38.

6 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 1Д, 2Б, 3А, 4, 4А, 5;

вул. Незалежності (Титова): 13, 13Б,17А;

вул. Фабрично-Заводська: 20.

7 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

вул. Будівельників: 45, 45А, 47;

вул. Макарова: 20А;

вул. Фабрична: 1.

8 березня з 8:00 до 17:00 за адресами:

вул. Незалежності (Титова): 18А.

Про всяк випадок зарядіть повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки.

Читайте також:

Українська

Автор: