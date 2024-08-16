У Дніпрі з 20 по 23 серпня через планові роботи десятки вулиць залишаться без світла: адреси
У Дніпрі декілька днів у серпні планують вимикати світло.
Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила про проведення запланових робіт у Дніпрі.
Зокрема відключення світла в побутових споживачів передбачаються на декілька днів. Без електропостачання залишаться десятки вулиць. Перевірити свою адресу можна в списку, наведеному нижче.
20 серпня з 08:00 до 18:00 буде обмежено споживання електроенергії в будинках за адресами: вул. Алана Шепарда: 10; вул. Незалежності: 13, 29, 31К, 34А, 36; вул. Макарова: 27Д; вул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (парні); вул. Ігоря Ветрогонова: 1-7, 8А, 9-21, 22А, 23-27, 29, 31; вул. Квартальна: 38А; вул. Костянтинівська: 1-16, 18; вул. Олександри Риндовської: 67-73 (непарні), 88А, 90-100 (парні); вул. Павла Тичини: 1-7 (непарні); вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 17, 19, 21; вул. Печерська: 1-7, 9-17 (непарні); вул. Солідарна: 1, 3, 4А, 5-15 (непарні); вул. Моцарта: 1-14; вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні); вул. Самотканська: 1-14; вул. Сурська: 71-96, 98-103, 105, 107, 109; вул. Фредеріка Шопена: 1-14. 21 серпня з 08:00 до 18:00 планується відключення світла в будинках за адресами: вул. Відрадна: 1-8, 10-13; вул. Волоська: 1-14; вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні), 102-118 (парні); вул. Сурська: 104-110 (парні), 111-117, 119-129, 131-143 (непарні); вул. Філатова: 1-5, 7; вул. Інженерна: 8, 10; вул. Казакевича: 5-7, 10; вул. Квартальна: 20-32 (парні). 22 серпня з 08:00 до 18:00: вул. Автотранспортна: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29; вул. Краснопільська: 12К, 14, 19Г; вул. Відрадна: 1, 2А, 3-5, 6Б, 7, 8, 10-13; вул. Волоська: 1-14; вул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (парні); вул. Ігоря Ветрогонова: 1-21, 22А, 23-27, 29, 31; вул. Квартальна: 38А; вул. Костянтинівська: 1-11, 12А, 13-16, 18; вул. Моцарта: 1-14; вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67А, 68-80, 82-92, 94-118 (парні); вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7; вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15Б, 17, 19, 21; вул. Печерська: 1А, 2-7, 9-17 (непарні); вул. Самотканська: 1-14; вул. Солідарна: 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні); вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні); вул. Філатова: 1-5, 7; вул. Фредеріка Шопена: 1-14. 23 серпня з 08:00 до 18:00 світло відключать лише на двох вулицях: вул. Робоча: 71, 75, 77; вул. Надії Алексєєнко: 108.
Окрім Дніпра, роботи заплановані у Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську, Кривому Розі та інших районах. Отримати детальну інформацію та перевірити свою адресу у списках можна у
ЦЕК. Telegram-каналі
Нагадаємо, сьогодні ми писали про те,
на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла. коли Читайте також:
Українська Русский Ердем Альона
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 13:00
У Дніпрі спотворили символ району.
Новини Дніпра
Сьогодні 12:32
Цехи швейної фабрики «Мрія» чи «Володарки» розташовувалися у самому центрі…
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
Дніпропетровщина може повернутися до графіків відключення світла вже наступного тижня.
Новини Дніпра
Сьогодні 12:03
У Дніпропетровській області діяла масштабна наркомережа.