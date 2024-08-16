У Дніпрі з 20 по 23 серпня через планові роботи десятки вулиць залишаться без світла: адреси

У Дніпрі декілька днів у серпні планують вимикати світло.

Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила про проведення запланових робіт у Дніпрі.

Зокрема відключення світла в побутових споживачів передбачаються на декілька днів. Без електропостачання залишаться десятки вулиць. Перевірити свою адресу можна в списку, наведеному нижче.

20 серпня з 08:00 до 18:00 буде обмежено споживання електроенергії в будинках за адресами:

вул. Алана Шепарда: 10;

вул. Незалежності: 13, 29, 31К, 34А, 36;

вул. Макарова: 27Д;

вул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Ігоря Ветрогонова: 1-7, 8А, 9-21, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Квартальна: 38А;

вул. Костянтинівська: 1-16, 18;

вул. Олександри Риндовської: 67-73 (непарні), 88А, 90-100 (парні);

вул. Павла Тичини: 1-7 (непарні);

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1-7, 9-17 (непарні);

вул. Солідарна: 1, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні);

вул. Самотканська: 1-14;

вул. Сурська: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;

вул. Фредеріка Шопена: 1-14.

21 серпня з 08:00 до 18:00 планується відключення світла в будинках за адресами:

вул. Відрадна: 1-8, 10-13;

вул. Волоська: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні), 102-118 (парні);

вул. Сурська: 104-110 (парні), 111-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5-7, 10;

вул. Квартальна: 20-32 (парні).

22 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Автотранспортна: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;

вул. Краснопільська: 12К, 14, 19Г;

вул. Відрадна: 1, 2А, 3-5, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Волоська: 1-14;

вул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Ігоря Ветрогонова: 1-21, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Квартальна: 38А;

вул. Костянтинівська: 1-11, 12А, 13-16, 18;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67А, 68-80, 82-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1А, 2-7, 9-17 (непарні);

вул. Самотканська: 1-14;

вул. Солідарна: 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Фредеріка Шопена: 1-14.

23 серпня з 08:00 до 18:00 світло відключать лише на двох вулицях:

вул. Робоча: 71, 75, 77;

вул. Надії Алексєєнко: 108.

Окрім Дніпра, роботи заплановані у Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську, Кривому Розі та інших районах. Отримати детальну інформацію та перевірити свою адресу у списках можна у Telegram-каналі ЦЕК.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: