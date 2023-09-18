У Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси

В останні десять днів вересня у Дніпрі запланували масштабне відключення газу.

На початку вересня у Дніпрі вже вимикали газ через проведення ремонтних робіт. Тепер настала друга хвиля запланованих відключень.

Про це повідомили представники Дніпровської філії Газмережі.

19 вересня вул. Каруни, 7, 7/1

вул. Енеїди, 3, 4, 6

ст. Лоцманська, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15

вул. Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88

20 вересня вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119

пров. Водопровідний, 2, 6

вул. Надії Алексеєнко, 2, 4

21 вересня вул. Зеленоградська, 17, 17а, 19, 19а, 21 25 вересня

вул. Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49

26 вересня вул. Квартальна, 7, 7а пр. Б. Хмельницького, 133Б

Мешканців будинків, де проводитимуть ремонтні роботи просять за потреби пустити ремонтників до газифікованих помешкань.

Газ повернуть, які тільки завершаться регламентні роботи.

Крім цього, споживачам нагадали про те, що треба сплатити за послуги розподілу газу до 20 вересня. Це можна зробити за реквізитами:

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ 45087207 п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0310.

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