У Дніпрі з 19 по 26 вересня запланували масштабне відключення газу: усі адреси

Мешканців будинків, де проводитимуть ремонтні роботи просять за потреби пустити ремонтників до газифікованих помешкань.
Газ повернуть, які тільки завершаться регламентні роботи.
Крім цього, споживачам нагадали про те, що треба сплатити за послуги розподілу газу до 20 вересня. Це можна зробити за реквізитами:
ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
код ЄДРПОУ 45087207
п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»
У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0310.
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