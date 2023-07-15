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Новини У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адреси
У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адреси
Підготуйтеся!
У Дніпрі 17, 18, 19 та 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Так,
17 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
вул. Призаводська: 2, 4;
вул. Будівельників: 26, 30;
вул. Алана Шепарда: 33;
вул. Будівельників: 27, 27А.
18 липня з 08:00 до 18:00:
вул. Алана Шепарда: 10;
вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;
вул. Оздоровча: 12А;
вул. Академіка Янгеля: 14;
вул. Титова: 34А;
вул. Гродненська: 22;
вул. Наримська: 80;
вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13, 13А.
19 липня з 08:00 до 18:00:
вул. Данила Нечая: 5;
пров. Енергетичний: 9А, 11, 11А.
20 липня з 08:00 до 18:00:
вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19Н;
вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А;
пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А.
Заряджайте телефони та повербанки!
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Автор:
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