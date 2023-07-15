Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адреси

Сьогодні 20:14
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адреси

У Дніпрі 17, 18, 19 та 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 17 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Призаводська: 2, 4;
  • вул. Будівельників: 26, 30;
  • вул. Алана Шепарда: 33;
  • вул. Будівельників: 27, 27А.

18 липня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Алана Шепарда: 10;
  • вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;
  • вул. Оздоровча: 12А;
  • вул. Академіка Янгеля: 14;
  • вул. Титова: 34А;
  • вул. Гродненська: 22;
  • вул. Наримська: 80;
  • вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13, 13А.

19 липня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Данила Нечая: 5;
  • пров. Енергетичний: 9А, 11, 11А.

20 липня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19Н;
  • вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А;
  • пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А.

Заряджайте телефони та повербанки!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адресиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Легкоатлет із Дніпра здобув “золото” чемпіонату Європи: вітаємо
Новини Дніпра
Сьогодні 18:57
Легкоатлет із Дніпра здобув “золото” чемпіонату Європи: вітаємо

Пишаємося!

У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:57
У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Сьогодні, 15 липня, на вулиці Черкасова у Кривому Розі біля…

Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання
Новини Дніпра
Сьогодні 14:27
Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 15 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.

Косив мокру траву: у Дніпрі пенсіонера вбило струмом
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
Косив мокру траву: у Дніпрі пенсіонера вбило струмом

Днями у Дніпрі сталася трагедія.

Наверх