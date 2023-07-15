У Дніпрі з 17 до 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин: усі адреси

Підготуйтеся!

У Дніпрі 17, 18, 19 та 20 липня будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 17 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Призаводська: 2, 4;

вул. Будівельників: 26, 30;

вул. Алана Шепарда: 33;

вул. Будівельників: 27, 27А.

18 липня з 08:00 до 18:00:

вул. Алана Шепарда: 10;

вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;

вул. Оздоровча: 12А;

вул. Академіка Янгеля: 14;

вул. Титова: 34А;

вул. Гродненська: 22;

вул. Наримська: 80;

вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13, 13А.

19 липня з 08:00 до 18:00:

вул. Данила Нечая: 5;

пров. Енергетичний: 9А, 11, 11А.

20 липня з 08:00 до 18:00:

вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19Н;

вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А;

пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А.

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