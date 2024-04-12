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  • У Дніпрі з 16 квітня популярний тролейбус змінить шлях прямування: деталі

У Дніпрі з 16 квітня популярний тролейбус змінить шлях прямування: деталі

Сьогодні 15:33
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Зміни діятимуть з 16 до 23 квітня.

Новости Днепра про У Дніпрі з 16 квітня популярний тролейбус змінить шлях прямування: деталі

У Дніпрі з 16 до 23 квітня тролейбус №15 змінить шлях прямування на ділянці від просп. Слобожанського до вул. Осінньої. Зміни пов’язані з ремонтом дорожнього покриття на вул. Богдана Хмельницького.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що у ці дні тролейбус прямуватиме через вул. Каштанову без заїзду на вул. Богдана Хмельницького. У зв’язку з цим скасовуються зупинки «вул. Богдана Хмельницького» в обидва напрямки, «просп. Петра Калнишевського» в обидва напрямки. Зупинка «вул. Осіння» в напрямку заводу буде задіяна в обидва напрямки.

Будь ласка, враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі відновлять повноцінний рух трамваїв №12 та №16.

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Новости Днепра про У Дніпрі з 16 квітня популярний тролейбус змінить шлях прямування: деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з 16 квітня популярний тролейбус змінить шлях прямування: деталіРусский

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