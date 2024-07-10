У Дніпрі з 11 до 30 липня очікується масштабне відключення газу: усі адреси

У Дніпрі запланували відключення газу.

У липня в Дніпрі та Дніпровському районі анонсували ремонтні роботи на газопроводі. Це призведе до тимчасового припинення газопостачання для деяких житлових будинків.

У Дніпровській Газмережі оприлюднили список адрес, де вимикатимуть газ.

11 липня

пр. Лесі Українки, 10, 12, 14

вул. Володимира Винниченка, 5б

16 липня

вул. Робоча, 24а, під’їзд № 1-14

17 липня

пр. Променистий, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13

вул. Попудренко, 1

вул. Моторна, 46

18 липня

вул. Електрична, 30а

22 липня

вул. Івана Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

23 липня

вул. Нова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

вул. Східна, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92

25 липня

вул. Орловська, 27

смт Обухівка

30 липня по 19 серпня

с/т «Придніпровець»

вул. Придніпровська

с/т «Темп»

вул. Темповська

с/т «Геотехнік»

с/т «Будівельник»

вул. Причальна

вул. Дніпрова

вул. Харківська

вул. Дружби

вул. Білякова

вул. Будівельників

вул. Українська

вул. Національна

вул. Прибережна

вул. Солідарності

пров. Набережний

Газ повернуть як тільки завершаться роботи. Щоб це зробити, власникам газифікованих помешкань, потрібно надати доступ працівникам газової компанії. Це пов’язано з вимогами пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання. Згідно з цим пунктом, перед підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту, всі об’єкти систем газопостачання та газове обладнання повинні пройти зовнішній огляд та опресовування повітрям.

Читайте також:

Українська

Автор: