У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

Учора, 11 березня запрацювали нові комунальні автобусні маршрути № 7К та № 48К. У департаменті транспорту уточнили, що вони курсуватимуть у віддалені райони Дніпра.
Розклад руху
З понеділка по п’ятницю на кожному із маршрутів їздитиме по 2 автобуси, а у вихідні – по 1. Приблизний інтервал руху – 1 година.
48К
Шлях прямування: МІСЬКА ЛІКАРНЯ №20 – вул. Широка – вул. Передова – вул. Симиренківська – вул. Яхненківська (вул. Вітчизняна – вул. Солончакова) – вул. Каруни – Амурський міст – ПЛОЩА СТАРОМОСТОВА
7К
Шлях прямування: ВУЛИЦЯ АНДРІЯ САХАРОВА – вул. Романовського – вул. Гайова – вул. Червоногірська – Самарський міст – вул. Маршала Малиновського – просп. Мануйлівський – Амурський міст – пл. Старомостова – ПЛОЩА ВОКЗАЛЬНА
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