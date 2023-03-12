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У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

Сьогодні 15:50
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У Дніпрі опублікували графік руху нових комунальних автобусних маршрутів.

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

Учора, 11 березня запрацювали нові комунальні автобусні маршрути № 7К та № 48К. У департаменті транспорту уточнили, що вони курсуватимуть у віддалені райони Дніпра.

  • Автобус № 7К перевозитиме пасажирів від вул. Андрія Сахарова до залізничного вокзалу. Він підсилить існуючий популярний маршрут. 
  • Автобус № 48К курсуватиме від міської лікарні №20 до площі Старомостової. За цим маршрутом до цього не було громадського транспорту, а курсував лише один приміський маршрут.

Розклад руху

З понеділка по п’ятницю на кожному із маршрутів їздитиме по 2 автобуси, а у вихідні – по 1. Приблизний інтервал руху – 1 година. 

48К

Шлях прямування: МІСЬКА ЛІКАРНЯ №20 – вул. Широка – вул. Передова – вул. Симиренківська – вул. Яхненківська (вул. Вітчизняна – вул. Солончакова) – вул. Каруни – Амурський міст – ПЛОЩА СТАРОМОСТОВА

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

Шлях прямування: ВУЛИЦЯ АНДРІЯ САХАРОВА – вул. Романовського – вул. Гайова – вул. Червоногірська – Самарський міст – вул. Маршала Малиновського – просп. Мануйлівський – Амурський міст – пл. Старомостова – ПЛОЩА ВОКЗАЛЬНА

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

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Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік рухуУкраїнська

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