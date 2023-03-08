У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

У Дніпрі запустили нові маршрути.

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.

Так, у суботу 11 березня запрацюють нові комунальні автобусні маршрути № 7К та № 48К. Вони курсуватимуть у віддалені райони Дніпра.

Автобус № 7К перевозитиме пасажирів від вул. Андрія Сахарова до залізничного вокзалу. Він підсилить існуючий популярний маршрут.

перевозитиме пасажирів від вул. Андрія Сахарова до залізничного вокзалу. Він підсилить існуючий популярний маршрут. Автобус № 48К курсуватиме від міської лікарні №20 до площі Старомостової. Зазначається, що за цим напрямком раніше не було міського громадського транспорту, а лише один приміський маршрут.

У будні на кожному із маршрутів курсуватиме по 2 автобуси, а у вихідні – по 1. Приблизний інтервал руху – 1 година. Точний розклад обіцяють опублікувати 10 березня в Telegram-боті.

На маршрутах працюватимуть великі комфортні автобуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі відновив рух безкоштовний автобус.

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