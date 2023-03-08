У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.
Так, у суботу 11 березня запрацюють нові комунальні автобусні маршрути № 7К та № 48К. Вони курсуватимуть у віддалені райони Дніпра.
У будні на кожному із маршрутів курсуватиме по 2 автобуси, а у вихідні – по 1. Приблизний інтервал руху – 1 година. Точний розклад обіцяють опублікувати 10 березня в Telegram-боті.
На маршрутах працюватимуть великі комфортні автобуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі відновив рух безкоштовний автобус.
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