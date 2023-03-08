Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

Сьогодні 17:11
просмотров

У Дніпрі запустили нові маршрути.

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. 

Так, у суботу 11 березня запрацюють нові комунальні автобусні маршрути № 7К та № 48К. Вони курсуватимуть у віддалені райони Дніпра.

  • Автобус № 7К перевозитиме пасажирів від вул. Андрія Сахарова до залізничного вокзалу. Він підсилить існуючий популярний маршрут. 
  • Автобус № 48К курсуватиме від міської лікарні №20 до площі Старомостової. Зазначається, що за цим напрямком раніше не було міського громадського транспорту, а лише один приміський маршрут.

У будні на кожному із маршрутів курсуватиме по 2 автобуси, а у вихідні – по 1. Приблизний інтервал руху – 1 година. Точний розклад обіцяють опублікувати 10 березня в Telegram-боті.

На маршрутах працюватимуть великі комфортні автобуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрути

Нагадаємо, раніше в Дніпрі відновив рух безкоштовний автобус.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрутиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з 11 березня запустять нові автобусні маршрутиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Поговорити» з Маском, Губкою Бобом та розповісти про почуття: ТОП-5 альтернатив ChatGPT
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    «Поговорити» з Маском, Губкою Бобом та розповісти про почуття: ТОП-5 альтернатив ChatGPT

    Штучний інтелект ChatGPT популярний у всьому світі. До його допомоги…

    У Дніпрі рятують військового з уламком в голові та пораненням біля серця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    У Дніпрі рятують військового з уламком в голові та пораненням біля серця

    У дніпровській лікарні рятують молодого військового.

    ТОП-5 вулиць у Дніпрі названих на честь мешканок міста: чим вони відомі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:13
    ТОП-5 вулиць у Дніпрі названих на честь мешканок міста: чим вони відомі

    У Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир…

    Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:18
    Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

    Сьогодні, 8 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх