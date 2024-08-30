У Дніпрі з 1 вересня деякі тролейбуси кардинально змінять схему руху

У Дніпрі низка тролейбусів курсуватиме інакше з 1 вересня.

1 вересня діятимуть зміни у роботі громадського транспорту, повідомили в Департаменті транспорту.

– тролейбуси №1, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;

– тролейбуси №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;

– кінцева зупинка автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;

– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній.

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