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У Дніпрі з 1 вересня деякі тролейбуси кардинально змінять схему руху

Сьогодні 17:15
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У Дніпрі низка тролейбусів курсуватиме інакше з 1 вересня.

Новости Днепра про У Дніпрі з 1 вересня деякі тролейбуси кардинально змінять схему руху

1 вересня діятимуть зміни у роботі громадського транспорту, повідомили в Департаменті транспорту. 

– тролейбуси №1, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
– тролейбуси №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
– кінцева зупинка автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній.

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Новости Днепра про У Дніпрі з 1 вересня деякі тролейбуси кардинально змінять схему рухуУкраїнська

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