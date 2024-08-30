У Дніпрі з 1 вересня деякі тролейбуси кардинально змінять схему руху

1 вересня діятимуть зміни у роботі громадського транспорту, повідомили в Департаменті транспорту.
– тролейбуси №1, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
– тролейбуси №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
– кінцева зупинка автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній.
Читайте також:
Автор:
Проспект Орлика у Дніпрі вважається одним із найменших. Його протяжність…
Велику родину лебедів помітили в яхт-клубі Січ.
До початку осені лишився один день. Цього року початок вересня…
У Дніпрі затримали колаборанта.