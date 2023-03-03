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У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку

Сьогодні 14:23
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У Дніпрі перенесли єврейський надгробок, який знайшли поблизу закинутої будівлі.

Новости Днепра про У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку

Про це повідомили представники Об’єднаної єврейської общини України. 

Надгробок знайшли в закинутому будинку в Дніпрі ще на початку осені, але тепер нарешті перенесли до меморіального комплексу “Мацева”. 

Відомо, що Мацеву використовували в якості ґанку. Знайшли її в балці між проспектом Поля та вулицею Робочою, поблизу закинутих будівель, де зараз живуть безхатьки. Перенести пам’ятку допомогти в управлінні з питань охорони культурної спадщини міськради. 

Фахівці зауважили, що цей надгробок з єврейського кладовища, яке знесли в 1960 років. Мацева саме з цього цвинтаря, на якому базовано меморіальний комплекс, що розташований між проспектами Олександра Поля та Богдана Хмельницького. 

Судячи з фото, надгробок належить чоловікові, який помер в 1907 році. Йому було 68 років. 

Новости Днепра про У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку

Новости Днепра про У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку

Для довідки: Мацева – єврейський надгробок у формі вертикальної кам’яної плити, інколи металевої чи дерев’яної, з написами івритом та символічними рельєфами, що встановлюється на могилі для увічнення пам’яті померлого єврея.

У 2009 році в парку Писаржевського в Дніпрі відкрили меморіальний комплекс, споруджений на місці колишнього єврейського кладовища, де налічується більше дев`яносто тисяч поховань часів Другої світової.

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Новости Днепра про У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинкуУкраїнська

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