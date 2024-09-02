У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені

Відомо про одного загиблого внаслідок вечірнього удару.

На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі в одному із районів є пошкодження житлових будинків.

Співчуття рідним та близьким, – написав керівник ОВА Лисак.

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