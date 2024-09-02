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У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені

Сьогодні 23:13
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Відомо про одного загиблого внаслідок вечірнього удару.

Новости Днепра про У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені

На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі в одному із районів є пошкодження житлових будинків. 

Співчуття рідним та близьким, – написав керівник ОВА Лисак. 

Новости Днепра про У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей пораненіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей пораненіРусский

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