У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені

На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі в одному із районів є пошкодження житлових будинків.
Яна Юхименко
Співчуття рідним та близьким, – написав керівник ОВА Лисак.
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