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У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

Сьогодні 12:32
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Цехи швейної фабрики «Мрія» чи «Володарки» розташовувалися у самому центрі Дніпра. Сьогодні на їхньому місці – сучасний бізнес-центр, де можна зняти в оренду приміщення чи перекусити у ресторані.

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію фабрики і як вона виглядала раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

Фабрика ім. Володарського, «Володарка» чи «Мрія» була відкрита у 1922 році. Виробничі корпуси вирішили розмістити в будівлі тютюнової фабрики, яка раніше належала тютюновій фабрикі Джигіта. Тютюн на ній виробляли ще з 1850-х років, але на початку 1920-х усі будівлі – корпуси фабрики, прибуткові будинки Джигта були націоналізовані, а сам він залишив країну.

Замість тютюну у старовинному особняку вирішили виготовляти одяг. Колишні володіння тютюнового виробника були чималими – нова фабрика з пошиття одягу зайняла вулиці Барикадної, Гостинної, Шолом-Алейхема.

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

До 1937 року на місці старовинних будівель було збудовано новий чотириповерховий корпус.

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

Під час окупації Дніпра будівля фабрики практично не постраждала, і 1945 року виробництво одягу було відновлено. Питання переведення цехів з центру міста в інші приміщення постало неодноразово. Перший раз про нього заговорили 1967 року, згодом у середині 1970-х, але далі за розмови справа не пішла.

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

1991 року вона отримала нову назву «Мрія». У 2006 році фабрика переїхала з центру міста, а її корпуси довгий час стояли без діла та поступово руйнувалися. 2018 року фабрику почали реконструювати. Сьогодні на її місці знаходиться бізнес-центр «Fabrika»

Новости Днепра про У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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