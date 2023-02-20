У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: ситуація за добу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.
На стаціонарному лікуванні з COVID-19 перебуває 58 осіб.
За інформацією департаменту охорони здоров’я населення, минулої доби у Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 6 щеплень від COVID-19.
Станом на 20.02.23 у місті зроблено 1 111 964 щеплення від COVID-19.
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