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У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: ситуація за добу

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі коронавірус виявили у 27 людей за минулу добу.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: ситуація за добу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

На стаціонарному лікуванні з COVID-19 перебуває 58 осіб.

За інформацією департаменту охорони здоров’я населення, минулої доби у Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 6 щеплень від COVID-19.

Станом на 20.02.23 у місті зроблено 1 111 964 щеплення від COVID-19.

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Новости Днепра про У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: ситуація за добуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: ситуація за добуРусский

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