У Дніпрі виявили екзотичного павука-краба: чи небезпечний він для людини

У Дніпрі помітили екзотичного павука.

Жителька Дніпра помітила незвичного павука. Фотографію шестипалого створіння вона виклала в тематичній Facebook-спільноті. У коментарях його прозвали павуком-крабом.

На фото вище павук-бокохід або павук-краб – один з найцікавіших різновидів загону членистоногих. На відміну від інших своїх побратимів, він не заманює жертву в павутину, а полює, злившись з навколишнім середовищем, прийнявши нерухому позу.

Свою назву отримав через вміння пересуватися боком, через що більше схожий на краба. Така незвична манера руху дозволяє йому непомітно підбиратися до жертви.

На світлині, яку оприлюднила жителька Дніпра, можна побачити один із видів маскування павука-краба. Шестипалий майже злився з квіткою на яку присів, аби схопити здобич.

Для людей ці павуки безпечні. Попри свою лячну зовнішність, вони не становлять загрози для людини. Отрута безпечна, а атакують вони лише за крайньої потреби.

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