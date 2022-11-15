У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Учора, 14 листопада, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили, що на вулиці в одній спідній білизні перебуває дитина.

Патрульні прибули на місце події, щоб з’ясувати, що сталося. Там вони виявили 10-річного хлопчика, якому небайдужі люди вже дали теплий одяг.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Хлопчик розповів поліцейським, що він вибіг з дому, бо вітчим душив його. Згодом до патрульних вийшов чоловік, який назвався вітчимом дитини. Коли на місце прибула матір, вона заявила, що в таких діях свого співмешканця вона не вбачає нічого поганого, мовляв, це так званий процес виховання.

Інспектори з’ясували, що в квартирі перебувають ще п’ятеро дітей віком від 1 до 13 років. Оглянувши умови їхнього проживання, поліцейські були вражені антисанітарією, відсутністю нормальної їжі та станом дітей.

Вони повідомили про виявлений факт ювенальну превенцію та соціальну службу. Оцінивши ризики перебування неповнолітніх в таких умовах, патрульні викликали швидку. Дітей забрали до лікарні, де їх оглянуть та нададуть допомогу.

Далі цією справою будуть займатися відповідальні служби.

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