У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Патрульні прибули на місце події, щоб з’ясувати, що сталося. Там вони виявили 10-річного хлопчика, якому небайдужі люди вже дали теплий одяг.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Хлопчик розповів поліцейським, що він вибіг з дому, бо вітчим душив його. Згодом до патрульних вийшов чоловік, який назвався вітчимом дитини. Коли на місце прибула матір, вона заявила, що в таких діях свого співмешканця вона не вбачає нічого поганого, мовляв, це так званий процес виховання.
Інспектори з’ясували, що в квартирі перебувають ще п’ятеро дітей віком від 1 до 13 років. Оглянувши умови їхнього проживання, поліцейські були вражені антисанітарією, відсутністю нормальної їжі та станом дітей.
Вони повідомили про виявлений факт ювенальну превенцію та соціальну службу. Оцінивши ризики перебування неповнолітніх в таких умовах, патрульні викликали швидку. Дітей забрали до лікарні, де їх оглянуть та нададуть допомогу.
Далі цією справою будуть займатися відповідальні служби.
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