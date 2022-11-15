Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Сьогодні 11:36
просмотров

Учора, 14 листопада, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили, що на вулиці в одній спідній білизні перебуває дитина.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Патрульні прибули на місце події, щоб з’ясувати, що сталося. Там вони виявили 10-річного хлопчика, якому небайдужі люди вже дали теплий одяг.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Хлопчик розповів поліцейським, що він вибіг з дому, бо вітчим душив його. Згодом до патрульних вийшов чоловік, який назвався вітчимом дитини. Коли на місце прибула матір, вона заявила, що в таких діях свого співмешканця вона не вбачає нічого поганого, мовляв, це так званий процес виховання.

Інспектори з’ясували, що в квартирі перебувають ще п’ятеро дітей віком від 1 до 13 років. Оглянувши умови їхнього проживання, поліцейські були вражені антисанітарією, відсутністю нормальної їжі та станом дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Новости Днепра про У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Новости Днепра про У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітарії

Вони повідомили про виявлений факт ювенальну превенцію та соціальну службу. Оцінивши ризики перебування неповнолітніх в таких умовах, патрульні викликали швидку. Дітей забрали до лікарні, де їх оглянуть та нададуть допомогу.

Далі цією справою будуть займатися відповідальні служби.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі виявили 6 дітей, які живуть в повній антисанітаріїУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з Дніпра

    В Укрзалізниці розповіли нові подробиці скандалу з військовим, якого вигнали…

    За добу ЗСУ відбили 10 атак на Донбасі: яка ситуація на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    За добу ЗСУ відбили 10 атак на Донбасі: яка ситуація на фронті

    Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля…

    Повреждены дома и предприятие: ситуация на Днепропетровщине
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Повреждены дома и предприятие: ситуация на Днепропетровщине

    Уночі 15 листопада Нікопольський район знову потрапив під ворожий приціл.…

    Нові штрафи для водіїв: що заборонено для дніпрян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Нові штрафи для водіїв: що заборонено для дніпрян

    В Україні затвердили перелік змін до КУпАП. Відтепер Кодекс доповнений…

    Наверх