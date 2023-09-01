У Дніпрі виставили на продаж фабрику “АВК” за 4,4 млрд

У Дніпрі хочуть продати кондитерську фабрику.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів. Аукціон запланували на 15 вересня. Проведуть його за голландською схемою, тобто учасники будуть грати на пониження. Стартова ціна – 4,4 млрд гривень.

Майбутній власник отримає адмінбудівлю площею 6450,1 кв. м, трансформаторну підстанцію і головний корпус загальною площею 29 232,9 кв. м, холодильно-компресорну будівлю загальною площею 1711,4 кв. м, приміщення підготовчого відділення загальною площею 453,0 кв. м, вагові, склад, градирні, масложироуловлювач, електро- та автонавантажувачі, обладнання харчової промисловості у різному технічному стані та інше рухоме та нерухоме майно.

У Фонді гарантування вкладів зазначили, що продаж виставлено право вимоги за кредитом, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, в тому числі у судовому порядку.

У липні 2023 фабрику вже намагалися продати, але на торги ніхто не прийшов. Тоді ціна була нижчою – 82 мільйони, але аукціон проводили за англійською схемою – на підвищення ціни.

Також зазначалося, що земельна ділянка під фабрикою не продається, адже належить місту. Ймовірно, саме через це не знайшлося охочих її придбати.

Що передувало

Збиткову фабрику намагаються продати третій рік. У 2020 році виробничі потужності АВК виставили на торги за 100 мільйонів гривень, щоб покрити борги.

Проблеми у АВК почалися після окупації Росією Луганської та Донецької областей, де в компанії було основне виробництво. До того ж цукерки продавали здебільшого на Росію, тож після початку першого етапу війни, вести бізнес стало важко.

Після втрати доступу до заводів на тимчасово окупованих територіях головні потужності розгорнули саме на дніпровській фабриці.

У 2021 компанію визнавали банкрутом, але згодом скасували це рішення. Наразі основні виробничі потужності АВК знаходяться в Києві.

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