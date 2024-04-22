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У Дніпрі “виросли” велетенські хризантеми (ФОТО)

Сьогодні 22:02
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У Дніпрі виросли гігантські хризантеми.

Новости Днепра про У Дніпрі

У в одному із дворів “виросли” велетенські білі хризантеми. 

Проте є один нюанс – вони штучні. 

Дніпряни заквітчали свій район велетенськими білими хризантемами! Квіти хоч і штучні, але емоції дарують справжні! Дякуємо за краплю позитивного настрою! – повідомили у Facebook-спільноті “Файне місто Дніпро”.

Ніжні хризантеми прикрашають вулицю та радують містян.

Новости Днепра про У Дніпрі

Новости Днепра про У Дніпрі

Новости Днепра про У Дніпрі

Нагадаємо, садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев.

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