У Дніпрі “виросли” велетенські хризантеми (ФОТО)

У Дніпрі виросли гігантські хризантеми.

У в одному із дворів “виросли” велетенські білі хризантеми.

Проте є один нюанс – вони штучні.

Дніпряни заквітчали свій район велетенськими білими хризантемами! Квіти хоч і штучні, але емоції дарують справжні! Дякуємо за краплю позитивного настрою! – повідомили у Facebook-спільноті “Файне місто Дніпро”.

Ніжні хризантеми прикрашають вулицю та радують містян.

Нагадаємо, садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев.

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