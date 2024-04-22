У Дніпрі “виросли” велетенські хризантеми (ФОТО)

У в одному із дворів “виросли” велетенські білі хризантеми.
Проте є один нюанс – вони штучні.
Дніпряни заквітчали свій район велетенськими білими хризантемами! Квіти хоч і штучні, але емоції дарують справжні! Дякуємо за краплю позитивного настрою! – повідомили у Facebook-спільноті “Файне місто Дніпро”.
Ніжні хризантеми прикрашають вулицю та радують містян.
Нагадаємо, садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев.
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