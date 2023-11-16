У Дніпрі вирішують долю загадкових фігур-символів мікрорайону Північний

У Дніпрі вирішують долю фігурок-символів району.

Мова йде про фігурки звірів, що на житловому масиві Північний. Олень та коник розташовані на вулицях Буковинській та Іларіонівській. Попри те, що вони тут ще з радянських часів, ніхто достеменно не знає чому та як вони з’явилися. Про це повідомив нардеп Дмитро Кисилевський у Facebook.

Пан Дмитро пропонує оновити ці фігурки, які стали народним символом району.

У коментарях до одного з постів прочитав ініціативу привести до ладу загадкові фігурки звірів на Північному, які тут розташовані ще з радянських часів. Плануємо долучитись до цього. Якщо у когось є пропозиції щодо кольору чи інших деталей – пишіть у коментарі. Реалізацію задумки здійснить відомий житель Лівого берега, мураліст Valentin Filonenko, – написав Дмитро.

Як розповіла пані Вікторія, фігурки стали місцевими орієнтирами. Якщо потрібно десь зустрітися, то саме про них згадують місцеві.

Ці фігурки – це наша історія, історія Північного. Вони навіть є орієнтирами, коли говориш біля оленя і т.д. Вони дуже прикольні та милі. Кому не подобається, можете там не ходити, – пише жінка.

Попри те, що фігурки досить занедбані, їх люблять діти та мами, які гуляють з малечею і фотографують їх. Як виявилося, скульптури тут з’явилися на 100-річчя Придніпровської залізниці.

Чому завжди хочеться знищити? Це історія нашого Північного – селища залізничників. Ці фігурки, а також парк на вул. Семафорній та магазин “Ювілейний” (нині Траш) приурочили до 100-річчя Придніпровської залізниці. Фігурки тварин були покриті квітковим килимом (квіти портулак), було дуже гарно. А тепер, не без нашої участі, все занепало. Як кажуть: “ламати не будувати”, – розповіла пані Тетяна.

У коментарях думки людей кардинально розділилися. Хтось вважає, що ці фігурки треба знести і не витрачати на них ресурси, а хтось, що варто дати їм друге життя.

Відверто кажучи, жалюгідне видовище! Найкраще рішення – знищити. Висаджені дерева прикрасять район набагато краще, – пише пані Світлана.

Якщо відомий мураліст візьме у руки болгарку, це буде найкраще рішення. У випадку якщо немає болгарки я надам, аби не було на це тендеру, – пише пані Олена.

Водночас багато і тих, хто хоче зберегти фігури, але тематично їх оздобити. До прикладу, зробити петриківський розпис, чи оформити в стилі Марії Приймаченко, тим паче мисткиня творила в схожому жанрі.

Зробити петриківський розпис на тих скульптурах які вистояли, а навколо висадити жовто блакитні квіти, можливо поруч квітники з лози в українському народному стилі. Мені здається, такі маленькі “острівці” створювали би приємний настрій у людей, а це дуже важливо в такий складний час, – пише пані Анна.

У коментарях навіть знайшлися люди, які готові допомогти з оздобленням фігур.

Проте, що буде далі, дізнаємося згодом. Наразі місцеві мешканці не дійшли згоди щодо подальшої долі загадкових фігур.

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