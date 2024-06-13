У Дніпрі випускник «Автошколи для осіб з інвалідністю» вперше в Україні отримав посвідчення водія категорії С1

Днями у Дніпрі колишній військовий та випускник «Автошколи для осіб з інвалідністю» Ігор Велько вперше в Україні отримав посвідчення водія категорії С1.

Ігор на початку повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та приєднався до лав ЗСУ. Він мужньо обороняв нашу країну, та під час служби отримав важке поранення і втратив нижню кінцівку. Потім були лікування, реабілітація та протезування. Військовий говорить, що важко було прийняти нову реальність, але він вирішив, що має продовжувати жити та працювати, насамперед, над собою.

Знайшов в інтернеті, що є можливість особам з інвалідністю отримати посвідчення водія. Вирішив спробувати, — розповідає чоловік.

Так Ігор почав навчатись в інклюзивній автошколі на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ у лютому 2024 року. Маючи відкриту категорію В понад три роки, чоловік вирішив вдосконалити свої навички водіння та пройти перепідготовку, аби отримати посвідчення водія категорії С1.

Навчання проходило на обладнаному спеціально під потреби осіб з інвалідністю вантажному автомобілі (3,5-7,5 тонн) з ручним керуванням. Понад 40 годин практичної перепідготовки були дуже продуктивними та дали прекрасний результат — Ігор на «відмінно» склав практичний іспит у сервісному центрі МВС Дніпра та отримав посвідчення водія з відкритою категорією С1.

Військового привітали заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Роман Кучурін та перший проректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ Ігор Магдаліна.

Завдяки співпраці Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях з Дніпровським державним університетом внутрішніх справ маємо такі прекрасні новини. Ми дуже раді, що з нашою підтримкою особи з інвалідністю досягають своїх цілей. Пан Ігор довів, що немає нічого неможливого, потрібно тільки впевнено йти до своєї мети. Вітаємо його з отриманням посвідчення водія категорії С1 та бажаємо йому успіхів на всіх шляхах! А ми і надалі будемо робити все від нас залежне, щоб громадяни отримували якісні державні послуги, — прокоментував подію Роман Кучурін.

Сьогодні Ігор впевнено дивиться у майбутнє та ділиться:

Моя робота, скоріш за все, буде пов’язана саме з вантажівками, тож відкриття категорії С1 — це моя пряма перепустка до працевлаштування у новому житті. Я вірю, що нас нічого не обмежує, нас обмежують тільки наші страхи. Так, ми боїмося зробити перший крок, пройти першу сходинку, але все можливо.

Нагадаємо, «Автошколи для осіб з інвалідністю» — це флагманський проєкт МВС, який реалізується за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. У рамках цієї ініціативи десятки людей з інвалідністю вже успішно пройшли навчання та отримали посвідчення водія категорії В, а Ігор Велько став першим, хто відкрив категорію С1.

Джерело: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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