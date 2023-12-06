У Дніпрі виникли проблеми з водою в одному із районів: що сталося

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Сьогодні, 6 грудня, у Дніпрі виникли проблеми із водою.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Деревлянська, 18 знижено тиск водопостачання у Новокодацькому районі.

Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, аварійні роботи комунальники проводять і за іншими адресами, тому припинено водопостачання:

на ж/м Покровський, 3, 5 (а,б,в….),

вул. Немирівська,

вул. Хутірська,

вул. Сержанта Литвищенка,

вул. Січеславська Набережна, 10-16,

вул. Князя В. Великого, 20-24,

вул. С. Ковалевської, 86-90,

вул. Калинова, 100,

пров. Землеробський,

вул. Мандриківська, 155-171,

вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 88.

Водопостачання також мають відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.

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