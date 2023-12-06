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У Дніпрі виникли проблеми з водою в одному із районів: що сталося

Сьогодні 13:18
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водою в одному із районів: що сталося

Сьогодні, 6 грудня, у Дніпрі виникли проблеми із водою.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Деревлянська, 18 знижено тиск водопостачання у Новокодацькому районі.

Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, аварійні роботи комунальники проводять і за іншими адресами, тому припинено водопостачання:

  • на ж/м Покровський, 3, 5 (а,б,в….),
  • вул. Немирівська,
  • вул. Хутірська,
  • вул. Сержанта Литвищенка,
  • вул. Січеславська Набережна, 10-16,
  • вул. Князя В. Великого, 20-24,
  • вул. С. Ковалевської, 86-90,
  • вул. Калинова, 100,
  • пров. Землеробський,
  • вул. Мандриківська, 155-171,
  • вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 88.

Водопостачання також мають відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водою в одному із районів: що сталосяУкраїнська

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