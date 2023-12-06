У Дніпрі виникли проблеми з водою в одному із районів: що сталося

Сьогодні, 6 грудня, у Дніпрі виникли проблеми із водою.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Деревлянська, 18 знижено тиск водопостачання у Новокодацькому районі.
Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, аварійні роботи комунальники проводять і за іншими адресами, тому припинено водопостачання:
Водопостачання також мають відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.
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