У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Причину повідомили у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” та опублікували список адрес.
Зазначається, що проблеми з водопостачанням виникли у зв’язку з відсутністю електропостачання.
Станом на 08:30 відомо, що знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:
Також о 06:57 у пресслужбі підприємства повідомили, що було пошкоджено водопровід на ж/м Червоний Камінь буд. 13, у зв’язку з цим припинено подачу води на ж/м Червоний Камінь буд. 13-22.
Нормативний тиск та водопостачання будуть відновлені протягом дня.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Стали відомі причини вибухів, які чули дніпряни в ніч з…
Жителі Дніпра вкотре залишаться без світла.
У Дніпрі помітили цікавого птаха.