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У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Сьогодні 08:30
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Знизився тиск подачі води на низці вулиць.

Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Причину повідомили у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” та опублікували список адрес.

Зазначається, що проблеми з водопостачанням виникли у зв’язку з відсутністю електропостачання. 

Станом на 08:30 відомо, що знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160.
  • вул. Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106 .
  • вул. Верстатобудівельників, 3.
  • вул. Братів Горобців, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • вулиця Професора Герасюти, 1.

Також о 06:57 у пресслужбі підприємства повідомили, що було пошкоджено водопровід на ж/м Червоний Камінь буд. 13, у зв’язку з цим припинено подачу води на ж/м Червоний Камінь буд. 13-22.

Нормативний тиск та водопостачання будуть відновлені протягом дня.

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Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адресиРусский

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