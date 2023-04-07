У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 18-річну дівчину

У Дніпрі винесли вирок 43-річному місцевому мешканцю за зґвалтування та пограбування 18-річної дівчини (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року чоловік помітив на вулиці незнайому дівчину та почав її переслідувати. Зайшовши за нею до під’їзду, засуджений одягнув балаклаву та, схопивши дівчину за шию, зґвалтував її. Потім ґвалтівник пограбував 18-річну потерпілу та втік.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав. Чоловік був неодноразово судимий, зокрема за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що священнику УПЦ МП, якого затримали у Дніпрі за розбещування рідних доньок, обрали запобіжний захід.

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