У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного брата

За вбивство рідного брата дніпрянин проведе за ґратами 11 років.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у грудні 2022 року між двома братами виникла сварка, під час якої один із них схопив ніж та наніс іншому удар в груди.

Від одержаного ножового поранення потерпілий помер на місці.

Зазначається, що дніпрянин вже відбував покарання за аналогічний злочин.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (п.13 ч. 2 ст.115 КК України). Дніпрянин проведе за ґратами 11 років.

Читайте також:

Українська

Автор: