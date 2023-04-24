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У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного брата

Сьогодні 16:57
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За вбивство рідного брата дніпрянин проведе за ґратами 11 років.

Новости Днепра про У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного брата

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у грудні 2022 року між двома братами виникла сварка, під час якої один із них схопив ніж та наніс іншому удар в груди.

Від одержаного ножового поранення потерпілий помер на місці.

Зазначається, що дніпрянин вже відбував покарання за аналогічний злочин.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (п.13 ч. 2 ст.115 КК України). Дніпрянин проведе за ґратами 11 років.

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Новости Днепра про У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного братаУкраїнська

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