У Дніпрі винесли новий вирок матері, яка вбила свого сина смертельною ін’єкцією

У суді збільшили термін покарання для жінки, яка вбила свого сина.

Моторошна історія сталася ще у вересні 2021 року. Тоді стало відомо, що жінка вколола своєму синові смертельну ін’єкцію, а потім намагалася вкоротити собі віку. Непритомну доньку та онука знайшла бабуся, яка прийшла провідати рідних. Родичка намагалася реанімувати хлопчика до приїзду лікарів.

Мама вижила, а ось її син помер в реанімації. Лікарі боролися за життя хлопчика, але не змогли його врятувати.

Під час слідства з’ясувалося, що 39-річна жінка працює фармацевтом та має медичну освіту. У неї був доступ до ліків, які заборонені до вільного продажу. Зокрема, до сильнодійного кардіостимулюючого засобу, який вона вколола своєму півторарічному сину.

Жінка готувалася до злочину та хотіла вкоротити собі віку, тому заздалегідь написала передсмертну записку.

Суд тривав понад рік. У березні 2023 обвинувачену засудили до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці домоглися більшого покарання для жінки. Тепер вона проведе за ґратами 11 років.

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