Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі винесли новий вирок матері, яка вбила свого сина смертельною ін’єкцією

У Дніпрі винесли новий вирок матері, яка вбила свого сина смертельною ін’єкцією

Сьогодні 13:12
просмотров

У суді збільшили термін покарання для жінки, яка вбила свого сина.

Новости Днепра про У Дніпрі винесли новий вирок матері, яка вбила свого сина смертельною ін'єкцією

Моторошна історія сталася ще у вересні 2021 року. Тоді стало відомо, що жінка вколола своєму синові смертельну ін’єкцію, а потім намагалася вкоротити собі віку. Непритомну доньку та онука знайшла бабуся, яка прийшла провідати рідних. Родичка намагалася реанімувати хлопчика до приїзду лікарів. 

Мама вижила, а ось її син помер в реанімації. Лікарі боролися за життя хлопчика, але не змогли його врятувати. 

Під час слідства з’ясувалося, що 39-річна жінка працює фармацевтом та має медичну освіту. У неї був доступ до ліків, які заборонені до вільного продажу. Зокрема, до сильнодійного кардіостимулюючого засобу, який вона вколола своєму півторарічному сину. 

Жінка готувалася до злочину та хотіла вкоротити собі віку, тому заздалегідь написала передсмертну записку. 

Суд тривав понад рік. У березні 2023 обвинувачену засудили до 8 років позбавлення волі. 

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці домоглися більшого покарання для жінки. Тепер вона проведе за ґратами 11 років. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі винесли новий вирок матері, яка вбила свого сина смертельною ін'єкцієюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв’язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:06
    Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв’язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчину

    У Дніпрі розшукують 13-річну дівчину.

    Через підрив Каховської ГЕС по Дніпру плавають будинки (ВІДЕО)
    новини України
    Сьогодні 13:33
    Через підрив Каховської ГЕС по Дніпру плавають будинки (ВІДЕО)

    Річка зносить господарчі будівлі та навіть житлові будинки.

    На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

    У понеділок, 5 червня, у селі Шахтарське Синельниківського району на…

    26 років трагедії на ж/м Тополя у Дніпрі: як зараз виглядає місце зсуву, де стояли будинок, садки та школа (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    26 років трагедії на ж/м Тополя у Дніпрі: як зараз виглядає місце зсуву, де стояли будинок, садки та школа (ФОТО)

    6 червня 1997 року у Дніпрі сталася вона з наймасштабніших…

    Наверх