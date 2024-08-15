У Дніпрі викрили військовослужбовця, який вимагав хабар у товариша по службі

У Дніпрі затримали військовослужбовця, який вимагав хабар у товариша по службі.

У Дніпрі затримали військовослужбовця, який вимагав у іншого півтори тисячі доларів за закриття кримінального провадження, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

22-річного чоловіка затримали з грошима на Європейській площі кілька днів тому. Підозрюваному

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та носінні, зберіганні, придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу(ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України), – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на початку серпня 2024 року 22 річний військовослужбовець повідомив іншого військовослужбовця про те, що той є особою причетною до вчинення кримінального правопорушення та надав обіцянку посприяти закриттю кримінального провадження, шляхом отримання третьою особою неправомірної вигоди.

Зокрема, він обіцяв домовитися про знищення доказів у справі, а якщо фігурант не погодиться, то грозився пришвидшити розслідування та вплинути на збільшення строку покарання.

Затримали підозрюваного після отримання вже другої частини неправомірного хабара –1 000 доларів. Під час затримання у нього виявили дві гранати. Наразі обвинувачений під вартою.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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