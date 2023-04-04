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У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУ

Сьогодні 10:41
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Мешканець Дніпра зливав дані про розташування повітряних сил ЗСУ.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУ

Як повідомили в СБУ, на Дніпропетровщині викрили російського агента, який зливав дані про місцезнаходження літаків ЗСУ. 

Він повідомляв про вильоти та переміщення літаків, а також про наслідки ракетних ударів, що допомагало планувати подальші дії РФ. Зі своїм куратором агент комунікував через телеграм. Крім цього, від повідомляв про розташування блокпостів, кількість військових ЗСУ на вибраних об’єктах та скидав гео-локації через гугл-мапс.

Під час обшуку у помешканні агента виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка підозрюють в держзраді. 

Новости Днепра про У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУ

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Новости Днепра про У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУУкраїнська

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