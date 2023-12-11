У Дніпрі викрили продуктивну “закладницю”: за день робила 40 нарко-схованок

У Дніпрі затримали "закладницю", яка за один день заникала 40 нарко-схованок.

Продуктивну “закладницю” затримали, коли вона робила нарко-схованку біля одного із будинків у Соборному районі Дніпра. 23-річну дівчину помітили інспектори. Під час поверхневого огляду в неї знайшли кілька згортків з ймовірно психотропними речовинами, а в телефоні були фотографії місць, де вона вже встигла залишити “замовлення”.

До зустрічі з правоохоронцями наркозбувачка встигла розкласти щонайменше 40 закладок з наркотичними “солями”. При собі вона мала ще 4 згортки, які збиралася залишити поблизу багатоповерхівок.

Затримавши дівчину, правоохоронці разом з нею навідалися до наркозбувачки додому. У помешканні підозрюваної було ще кілька десятків пакетиків з розфасованими сигаретами з марихуаною.

Сліп-пакетики дівчина збиралася роздати замовникам згодом. Усе це добро у наркозбувачки вилучили. Також правоохоронці пройшлися по місцях, де вона встигла залишити закладки та зібрали пакуночки.

Вилучені наркотики забрали на експертизу. 23-річній дівчині повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Подальшу долю наркозбувачки вирішуватиме суд.

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